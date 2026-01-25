Le eccellenze della Tuscia a Dubai | asparago verde e pecorino romano protagonisti a Gulfood

Le eccellenze della Tuscia, come l’asparago verde e il pecorino romano, saranno protagoniste a Gulfood a Dubai dal 26 al 30 gennaio. L’evento si svolge presso il Dubai World Trade Centre e il Dubai Exhibition Centre (Expo City), offrendo un’importante occasione di visibilità e promozione delle produzioni agroalimentari del Lazio. Un'opportunità per mettere in luce la qualità e le tradizioni della regione in un contesto internazionale.

La manifestazione, tra gli appuntamenti globali più importanti dedicati al food & beverage, tra gli 8mila 500 espositori anche le eccellenze del territorio della provincia di Viterbo Le eccellenze agroalimentari del Lazio protagoniste a Gulfood, in programma dal 26 fino al 30 gennaio a Dubai, in due location prestigiose: il Dubai World Trade Centre e il Dubai Exhibition Centre (Expo City). La manifestazione si conferma come uno dei più importanti appuntamenti globali dedicati al food & beverage, nonché come piattaforma strategica per l’incontro tra imprese, buyer e operatori del settore. Con oltre 8mila 500 espositori, circa 1,5 milioni di prodotti presentati e una partecipazione che coinvolge operatori da 195 paesi, Gulfood rappresenta uno dei contesti fieristici più estesi e influenti a livello mondiale, offrendo alle imprese un palcoscenico di visibilità e confronto su scala internazionale.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

