A San Casciano Val di Pesa, i ladri hanno devastato un appartamento, mettendo tutto a soqquadro. Dopo aver cercato tra mobili e cassetti, hanno individuato un armadio blindato per armi e, per portarlo via, lo hanno trasportato sulla terrazza al secondo piano e gettato nel piazzale sottostante. Un episodio che evidenzia la violenza e la determinazione degli autori del furto.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 25 gennaio 2026 – Dopo avere rovistato l’intero appartamento mettendo sotto sopra mobili e cassetti, hanno individuato un armadio blindato per la detenzione di fucili da caccia e per portarlo via essendo al secondo piano, hanno pensato bene di portare il pesante armadio in terrazza e scaraventarlo nel piazzale sottostante. “Io, a tu per tu coi ladri entrati in casa buttando giù la porta d’ingresso”. Terrore per una ragazza fiorentina E’ successo poco prima delle 19.30 di sabato 24 gennaio in un condominio posto in un quartiere di San Casciano Val di Pesa, dove vi abitano diversi inquilini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’azione choc dei ladri, devastano appartamento e gettano armadio dalla terrazza

Terni, ladri in azione in piena mattinata in un appartamento: “Edificio preso di mira”Martedì 30 dicembre, durante la mattinata, un appartamento di Terni è stato preso di mira dai ladri, che sono entrati mentre la proprietaria era fuori.

Rapina al Louvre, il video choc del furto da 88 milioni: ladri in azione nella Galleria Apollo Link nei commenti - facebook.com facebook