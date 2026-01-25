Lazio Romagnoli resta | Mai stato sul mercato

La Lazio ha ufficialmente confermato che Alessio Romagnoli rimarrà alla squadra, escludendo qualsiasi interesse di mercato. Il club ha sottolineato l’importanza del difensore romano, considerandolo un elemento chiave per il settore difensivo. Questa decisione rafforza la stabilità della rosa biancoceleste, assicurando continuità e esperienza in un ruolo fondamentale. La comunicazione ufficiale chiarisce che Romagnoli non è mai stato sul mercato per altre destinazioni.

Il difensore romano resterà alla Lazio. Lo conferma il comunicato ufficiale della società, che considera il giocatore una pedina troppo importante per essere ceduta La Lazio fa chiarezza e prova a spegnere sul nascere uno dei casi più delicati di questa stagione. Con una nota ufficiale, il club biancoceleste ha smentito nettamente le voci che nelle ultime settimane avevano accostato Alessio Romagnoli a un possibile addio, ribadendo come il difensore centrale non sia mai stato inserito sul mercato e sia considerato una pedina fondamentale del progetto tecnico. “Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra“, queste le parole che si leggono nel comunicato della società. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

