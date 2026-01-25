Lazio Fabiani passa all’attacco | denuncia ai pm per sabotaggio Cosa sta succedendo in casa biancoceleste

In casa Lazio, Fabrizio Fabiani ha presentato una denuncia ai pm per sospetti di sabotaggio legati a trattative di mercato non portate a termine. La situazione al momento resta sotto osservazione, con le dinamiche interne che attirano l’attenzione degli operatori del settore. Di seguito, un approfondimento su quanto sta accadendo a Formello e le possibili implicazioni per il club biancoceleste.

di Francesco Spagnolo Lazio, Fabiani ha denunciato un sabotaggio per alcune trattative non concluse. Ecco cosa sta accadendo a Formello. Le ultime. Il mercato invernale della Lazio ha preso una piega inaspettata, trasformandosi da una questione di campo a un intricato caso giudiziario. Il calciomercato dei biancocelesti si sposta dalle sale dell’Hotel Sheraton alle aule di tribunale, tingendosi di giallo. Non si parla più solo di moduli o di acquisti sfumati, ma di un esposto formale presentato dal direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha denunciato ai Carabinieri una serie di anomalie che avrebbero condizionato le trattative biancocelesti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lazio, denuncia ai pm per sabotaggio sul mercato: tre operazioni nel mirino di ‘persone potenti’! La ricostruzione di quanto sta succedendoIn Lazio, si apre un'inchiesta per presunti sabotaggi e pressioni sul mercato, coinvolgendo tre operazioni specifiche.

