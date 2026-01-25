La Lazio conquista un pareggio a Lecce, risultato che evidenzia l’importanza di un’attaccatura efficace per ottenere i punti. La partita si è conclusa 0-0, con Provedel e la traversa protagonisti nel mantenere la porta inviolata. Un risultato che riflette le difficoltà di vincere senza un reparto offensivo all’altezza, in una sfida contro una squadra compatta come il Lecce di Di Francesco.

E meno male che c’è Provedel, insieme alla traversa protagonista dell’eroica impresa della Lazio di essere riuscita a portare a casa un misero punticino conquistato contro una piccola avversaria, il Lecce di Di Francesco. Il primo tempo è stato quasi completamente monopolizzato dalla multinazionale salentina, impegnata nel tiro a segno contro Provedel, ma soltanto in due occasioni i giallorossi sono riusciti a individuare l’indirizzo esatto della porta laziale. È successo a Coulibaly al 19’ di sparare da lontano verso il portiere friulano, prontissimo a cacciare via quel pericoloso pallone. A riprovarci è stato Ramadani al 39’ ma, per fortuna dei romani, s’è intromessa la traversa in soccorso del portiere ormai battuto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio, difficile vincere senza attaccare, 0-0 a Lecce

