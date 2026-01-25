Lazio dall’1 febbraio si cambia sulle ricette mediche | ma le nuove regole del presidente Rocca scatenano proteste

Dal 1° febbraio, in Lazio, sono entrate in vigore nuove norme per le ricette mediche relative a prime visite specialistiche ed esami diagnostici. Le modifiche, introdotte dal presidente Rocca, hanno suscitato reazioni e proteste, evidenziando le tensioni ancora presenti nel sistema sanitario pubblico e le sfide legate alle liste d’attesa.

Dal primo febbraio cambiano le regole per le ricette per le prime visite specialistiche e per gli esami diagnostici nel Lazio e, con esse, si riaccende lo scontro sulle liste d'attesa nella sanità pubblica. La Regione ha deciso di ridurre in modo significativo la validità delle impegnative, legandola in modo più stringente alle classi di priorità indicate dai medici. Una scelta che il presidente Francesco Rocca, che ha mantenuto per sé la delega alla sanità, rivendica come un intervento di "ordine e trasparenza per sfoltire le liste d'attesa", ma che per molti cittadini rischia di trasformarsi nell'ennesimo ostacolo in un sistema già congestionato, dove le prime disponibilità arrivano spesso nel 2027.

