Lavoratori frontalieri tasse agevolate al rientro in Italia | i requisiti

Il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 introduce un regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, includendo anche i frontalieri in determinate condizioni. Questa misura mira a favorire il rientro in Italia di professionisti provenienti da aree di confine, previa verifica di requisiti specifici. Di seguito, vengono illustrati i criteri necessari per beneficiare di queste agevolazioni fiscali al rientro.

Con il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dal decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 e successivamente modificato, anche alcune categorie tradizionalmente considerate di confine, come i lavoratori frontalieri, possono accedere a un trattamento fiscale di favore, al ricorrere di specifici requisiti. Un chiarimento importante arriva dall' Agenzia delle entrate con la risposta n. 12 del 20 gennaio 2026, pubblicata sul magazine istituzionale FiscoOggi, che affronta il caso di un lavoratore frontaliere intenzionato a trasferire nuovamente la residenza fiscale in Italia a partire dal 2026.

