L’Atalanta cala il poker e stende il Parma

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria netta contro il Parma, con il risultato di 4-0. La partita ha visto le reti di Scamacca su rigore, De Roon, Raspadori e Krstovic, che ha siglato il suo primo gol con la maglia nerazzurra. Un risultato che conferma il buon stato di forma della squadra bergamasca nella stagione in corso.

AGI - L' Atalanta ha battuto 4-0 in casa il Parma con le reti di Scamacca su rigore e De Roon nel primo tempo, poi la prima rete in nerazzurro di Raspadori e il poker di Krstovic. La squadra di Palladino si riaffaccia così in piena zona Europa mentre i ducali restano invece nei bassifondi della classifica, a +6 dalla zona retrocessione. L'Atalanta torna a vincere . L' Atalanta torna così alla vittoria dopo due passaggi a vuoto e si porta al settimo posto in classifica a -5 dal Como, in attesa dello scontro diretto di domenica. In settimana i bergamaschi affronteranno l' Union St-Gilloise per chiudere la fase a gironi di Champions League e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi.

