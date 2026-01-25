L’Atalanta cala il poker e stende il Parma

Da agi.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria netta contro il Parma, con il risultato di 4-0. La partita ha visto le reti di Scamacca su rigore, De Roon, Raspadori e Krstovic, che ha siglato il suo primo gol con la maglia nerazzurra. Un risultato che conferma il buon stato di forma della squadra bergamasca nella stagione in corso.

AGI - L' Atalanta  ha battuto  4-0  in casa il  Parma  con le reti di  Scamacca  su rigore e  De Roon  nel primo tempo, poi la prima rete in nerazzurro di  Raspadori  e il poker di  Krstovic. La squadra di  Palladino  si riaffaccia così in piena  zona Europa  mentre i ducali restano invece nei bassifondi della classifica, a +6 dalla  zona retrocessione. L'Atalanta torna a vincere . L' Atalanta  torna così alla  vittoria  dopo due passaggi a vuoto e si porta al  settimo posto  in classifica a -5 dal  Como, in attesa dello  scontro diretto  di domenica. In settimana i  bergamaschi  affronteranno l' Union St-Gilloise  per chiudere la fase a gironi di  Champions League  e sperare ancora nella  qualificazione agli ottavi. 🔗 Leggi su Agi.it

l8217atalanta cala il poker e stende il parma

© Agi.it - L’Atalanta cala il poker e stende il Parma

Leggi anche: Atalanta-Genoa 4-0, Palladino cala il poker e raggiunge la Juve ai quarti

Leggi anche: Atalanta cala il poker al Genoa e vola ai quarti di Coppa Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: L’Atalanta domina, poi si addormenta: l’Athletic Bilbao fa il colpo a Bergamo, 3-2; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Harakiri Atalanta: Scamacca illude, poi 17' di blackout prima del gol nel finale di Krstovic; L’Inter quasi condannata ai playoff, il Napoli rischia anche l’eliminazione: la nuova classifica….

l atalanta cala ilCalcio, Atalanta travolgente: 4-0 al ParmaRoma, 25 gen. (askanews) - L'Atalanta travolge il Parma e cala il poker al Gewiss Stadium. Nella 25ª giornata di Serie A Enilive 2025-2026, ... sport.tiscali.it

l atalanta cala ilStop alla serie positiva, il ciclone Atalanta si abbatte sul Parma (4-0)BERGAMO – L’imbattibilità del Parma (3 partite) e il rendimento d’orato lontano dal Tardini (11 punti in 5 gare) si fermano a Bergamo, contro un’Atalanta che ha costruito il proprio successo sugli err ... sportparma.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.