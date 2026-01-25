L' associazione Mimmo Grosso sul mercato ittico | Dialogo avviato ma operatività lontana mancano strutture chiave

L'associazione Mimmo Grosso ha commentato il trasferimento del mercato ittico, evidenziando come il dialogo sia stato avviato, ma l’operatività rimanga ancora lontana a causa di mancanza di strutture fondamentali. I rappresentanti dell’associazione hanno precisato alcuni aspetti per garantire trasparenza e chiarezza nei confronti della cittadinanza, sottolineando l’importanza di sviluppare le risorse necessarie per un’attività funzionante e sostenibile.

L'associazione "Mimmo Grosso" interviene in merito al trasferimento del mercato ittico per precisare, per il tramite dei suoi rappresentanti, alcuni aspetti «per onore di cronaca e trasparenza verso la cittadinanza». «Fermo restando il giudizio negativo», si legge in una nota firmata da Doriano.

