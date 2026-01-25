Lanciano ricorda il 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali

Lunedì 26 gennaio 2026 si terrà a Lanciano l’annuale commemorazione del 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali. L’evento, organizzato dallo storico Mario Ivaldo Salvitti, rappresenta un momento di memoria storica dedicato a ricordare questi eventi significativi, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di storia. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di preservare e valorizzare il ricordo di quei momenti importanti.

