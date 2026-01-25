Lanciano ricorda il 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali

Da chietitoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 26 gennaio 2026 si terrà a Lanciano l’annuale commemorazione del 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali. L’evento, organizzato dallo storico Mario Ivaldo Salvitti, rappresenta un momento di memoria storica dedicato a ricordare questi eventi significativi, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di storia. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di preservare e valorizzare il ricordo di quei momenti importanti.

Si svolgerà lunedì 26 gennaio 2026 l’annuale manifestazione, organizzata dallo storico Mario Ivaldo Salvitti, per commemorare il 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 18 in largo Santa Chiara; a seguire, alle 18.15, ci sarà la deposizione.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ethan hawke ricorda robin williams e le sue battaglie in dead poets society

Leggi anche: Sirignano ricorda il sisma del 1980: incontro pubblico per il 45º anniversario

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Lanciano ricorda il 139° anniversario delle battaglie di Saati e DogaliSi svolgerà lunedì 26 gennaio 2026 l’annuale manifestazione, organizzata dallo storico Mario Ivaldo Salvitti, per commemorare il 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali. Il raduno dei part ... chietitoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.