Lanciano ricorda il 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali
Lunedì 26 gennaio 2026 si terrà a Lanciano l’annuale commemorazione del 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali. L’evento, organizzato dallo storico Mario Ivaldo Salvitti, rappresenta un momento di memoria storica dedicato a ricordare questi eventi significativi, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di storia. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di preservare e valorizzare il ricordo di quei momenti importanti.
Si svolgerà lunedì 26 gennaio 2026 l’annuale manifestazione, organizzata dallo storico Mario Ivaldo Salvitti, per commemorare il 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 18 in largo Santa Chiara; a seguire, alle 18.15, ci sarà la deposizione.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Ethan hawke ricorda robin williams e le sue battaglie in dead poets society
Leggi anche: Sirignano ricorda il sisma del 1980: incontro pubblico per il 45º anniversario
Lanciano ricorda il 139° anniversario delle battaglie di Saati e DogaliSi svolgerà lunedì 26 gennaio 2026 l’annuale manifestazione, organizzata dallo storico Mario Ivaldo Salvitti, per commemorare il 139° anniversario delle battaglie di Saati e Dogali. Il raduno dei part ... chietitoday.it
È stato operato a Lanciano il 17enne vittima di un'aggressione sabato notte a Vasto - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.