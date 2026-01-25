Vanoli si mostra deluso dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, una partita che avrebbe potuto rappresentare una svolta importante per la Fiorentina. L’allenatore evidenzia la necessità di rinforzare la rosa, in particolare nel ruolo di difensore, per migliorare le prestazioni e ottenere risultati più consistenti nel prosieguo del campionato. La squadra ora si concentra sul recupero e sulla preparazione per le sfide future, cercando di correggere le criticità emerse.

Amareggiato. E anche un po’ arrabbiato. Vanoli commenta così la sconfitta interna contro il Cagliari, gara che poteva rilanciare definitivamente la Fiorentina. "È stata un’altra lezione che dobbiamo capire velocemente. Sono arrabbiato per i gol presi perché sono stati subiti in modo ingenuo: il Cagliari è una squadra forte e tenace. Il secondo gol poi, siamo stati molto leggeri a rincorrere. La prestazione e la reazione ci sono state ma nel primo tempo siamo stati lenti nell’uno contro uno, abbiamo attaccato poco l’area e siamo stati poco qualitativi. Nella ripresa con Brescianini siamo andati a riempire l’area meglio, ma anche lì non abbiamo avuto la qualità per il pareggio: dobbiamo capire velocemente che contro le squadre della nostra zona della classifica non abbiamo fatto punti e per noi quelli sono oro: anche se sei la Fiorentina devi giocare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'amarezza di Vanoli. "Un passo indietro. Serve un difensore»

