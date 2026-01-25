Ladri un colpo dietro l’altro Spariscono gli impianti dentali

Negli ultimi giorni a Bergamo si sono verificati numerosi furti, con particolare attenzione agli impianti dentali. I malviventi hanno preso di mira sia abitazioni che aziende, lasciando dietro di sé danni e preoccupazioni. È importante adottare misure di sicurezza adeguate per tutelare beni e persone in un contesto in cui i furti sembrano aumentare.

Un colpo dietro l’altro. Ladri scatenati negli ultimi giorni a Bergamo, dove hanno colpito non solo abitazioni ma anche aziende. La sera di mercoledì, intorno alle 20, tre malviventi, approfittando dell’assenza della proprietaria, sono entrati in un appartamento del secondo piano del palazzo che si trova all’angolo tra via Zanica e via Mozart, affacciato sul parco Ermanno Olmi, nel quartiere della Malpensata, hanno forzato con un flessibile la cassaforte a muro e si sono impossessati del contenuto, denaro e gioielli di famiglia (a quanto ammonti il bottino del colpo, ancora di preciso non si sa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

«Banda del buco» a Bergamo: ladri fanno razzìa di attrezzature dentaliA Bergamo, alcuni ladri hanno svaligiato una struttura a Colognola, via dell’Industria, portando via attrezzature dentali.

