Ladri in azione a Bagnoregio caccia a un fuoristrada scuro | Hanno tentato di entrare in casa di un anziano

A Bagnoregio si registra un aumento di episodi criminali legati ai furti in abitazione, con particolare attenzione a un tentativo di intrusione da parte di ladri a bordo di un fuoristrada scuro. Recenti interventi delle forze dell'ordine indicano una preoccupante ripresa delle attività illecite nella zona, tra cui il tentativo di entrare nell’abitazione di un anziano. La comunità resta in allerta mentre le indagini sono in corso.

Nuovo tentativo di furto in una piadineria della riviera, segnando un incremento della microcriminalità nella zona.

A distanza di alcuni mesi, Minervino di Lecce è ancora teatro di attività criminali.

