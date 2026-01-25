Ladre in gruppo e sette clandestini trovati nello scalo

Nell’ambito di un’operazione congiunta, polizia di Stato e carabinieri hanno individuato un gruppo di ladre e sette persone clandestine nello scalo aeroportuale. L’intervento mira a garantire la sicurezza, il rispetto della legge e il decoro di uno dei principali hub europei, rafforzando le misure di controllo e prevenzione. L’attività si inserisce in un più ampio impegno per tutelare la legalità e la tranquillità nell’ambiente aeroportuale.

Polizia di Stato e carabinieri schierati in aeroporto. Obiettivo: ripristinare legalità, sicurezza e decoro in uno dei principali hub aeroportuali d'Europa. Il bilancio: un arresto, due accompagnamenti nei Centri di permanenza per il rimpatrio, cinque decreti di espulsione con l'obbligo di lasciare l'Italia entro sette giorni e due provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. In manette una bosniaca di etnia rom destinataria di un ordine di cattura della Procura di Roma per furto aggravato. L'attività investigativa condotta dalla Polizia di frontiera aerea di Malpensa, dalla Questura di Varese e dal Compartimento Polfer di Milano ha permesso di individuarla.

