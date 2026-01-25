L'ADHD nei bimbi non è solo un problema di attenzione | per uno studio influisce anche sulla salute fisica
L’ADHD nei bambini non riguarda solo le difficoltà di attenzione, ma può influire anche sulla salute fisica nel lungo termine. Secondo uno studio inglese, i bambini con tratti di ADHD presentano un aumento del 14% del rischio di sviluppare malattie croniche in età adulta. Questa scoperta evidenzia l’importanza di un'attenzione multidisciplinare e di un monitoraggio continuo per migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Uno studio inglese rivela che i tratti dell’ADHD infantile aumentano del 14% il rischio di malattie fisiche croniche una volta raggiunta la mezz'età. Per gli autori della ricerca è la prova che rende necessario il potenziamento di un sistema per offrire diagnosi precoci e un maggiore supporto nel limitare gli stili di vita nocivi, oltre che lo stress sociale.🔗 Leggi su Fanpage.it
“L’ADHD non è solo una sfida, può avere dei punti di forza”: i risultati di uno studio sulla neurodiversitàL'ADHD viene spesso visto come una sfida, ma può anche rappresentare punti di forza.
