L'ADHD nei bimbi non è solo un problema di attenzione | per uno studio influisce anche sulla salute fisica

L’ADHD nei bambini non riguarda solo le difficoltà di attenzione, ma può influire anche sulla salute fisica nel lungo termine. Secondo uno studio inglese, i bambini con tratti di ADHD presentano un aumento del 14% del rischio di sviluppare malattie croniche in età adulta. Questa scoperta evidenzia l’importanza di un'attenzione multidisciplinare e di un monitoraggio continuo per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Uno studio inglese rivela che i tratti dell’ADHD infantile aumentano del 14% il rischio di malattie fisiche croniche una volta raggiunta la mezz'età. Per gli autori della ricerca è la prova che rende necessario il potenziamento di un sistema per offrire diagnosi precoci e un maggiore supporto nel limitare gli stili di vita nocivi, oltre che lo stress sociale.🔗 Leggi su Fanpage.it

“L’ADHD non è solo una sfida, può avere dei punti di forza”: i risultati di uno studio sulla neurodiversitàL'ADHD viene spesso visto come una sfida, ma può anche rappresentare punti di forza.

Leggi anche: "Il trasporto pubblico locale non è solo un servizio ma influisce anche sulla qualità della vita"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Tuo Figlio ADHD Non Ascolta Migliora La Comunicazione Con Queste 3 Strategie

Argomenti discussi: Il paracetamolo in gravidanza non aumenta il rischio di autisimo e Adhd nei bimbi: ecco l'ultima conferma; Il paracetamolo è sicuro in gravidanza: lo conferma una revisione sistematica pubblicata su The Lancet; Paracetamolo in gravidanza non alza rischio autismo e Adhd, nuova conferma; Rischio paracetamolo in gravidanza: cosa dicono gli studi.

Il paracetamolo in gravidanza non aumenta il rischio di autisimo e Adhd nei bimbi: ecco l'ultima confermaI ricercatori hanno portato a termine una revisione sistematica e una metanalisi di 43 studi esistenti per determinare se il paracetamolo fosse sicuro in gravidanza ... ilsole24ore.com

IL SOLE 24 ORE * SALUTE: «IL PARACETAMOLO IN GRAVIDANZA NON AUMENTA IL RISCHIO DI AUTISIMO E ADHD NEI BIMBI: ECCO L’ULTIMA CONFERMA»L'assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non aumenta nei bambini il rischio di autismo, di Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) o ... agenziagiornalisticaopinione.it

L’ADHD esiste. I bambini con reale deficit dell’attenzione vanno riconosciuti e supportati. Ma attenzione a non medicalizzare ciò che può essere una risposta normale a un contesto poco compatibile con i bisogni neuroevolutivi dell’infanzia. Movimento, p - facebook.com facebook