L’addio laico a Mombello Padre nobile della politica

Da ilrestodelcarlino.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’addio laico a Giacomo Mombello, figura di rilievo della politica e del sindacalismo pesarese, si è svolto ieri nel salone Giuseppe Di Vittorio della Cgil. A 97 anni, Mombello, socialista e uomo delle istituzioni, è stato ricordato con una cerimonia sobria e rispettosa, alla presenza di rappresentanti sindacali e cittadini. La sua lunga attività politica e il ruolo nel movimento operaio sono stati celebrati in un momento di commozione collettiva.

Rosse erano le rose sopra il feretro; rosse erano le bandiere del picchetto d’onore dei sindacalististi Cgil che ha presidiato, per tutto il tempo, il funerale di Giacomo Mombello – 97 anni, socialista, sindacalista, uomo delle istituzioni per oltre 30 anni in qualità di consigliere comunale, provinciale e regionale – celebrato ieri in forma laica, all’interno del salone Giuseppe Di Vittorio, sede Cgil della camera del lavoro e di tante riunioni plenarie del sindacato pesarese. Bianco è stato, ma per pochissimo, lo schermo su cui è iniziato il racconto per immagini di una carriera umana e politica gravida di proseliti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

