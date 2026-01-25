Laboratorio Caltagirone | prove generali di alleanza dove la somma non fa il totale

Il Laboratorio Caltagirone rappresenta un momento di confronto tra diverse forze politiche siciliane. Dalla Galleria Don Sturzo, si è assistito a un incontro tra Luigi Sunseri del Movimento 5 Stelle e Michele Catanzaro del Partito Democratico, convocati da Cateno De Luca. Un’occasione per discutere di alleanze e strategie, evidenziando come la collaborazione possa essere più complessa e articolata rispetto alle semplici somme delle parti.

Dalla Galleria Don Sturzo di Caltagirone, la Sicilia ha assistito a uno spettacolo che definire teatrale sarebbe riduttivo: due leader — Luigi Sunseri del Movimento 5 Stelle e Michele Catanzaro del Partito Democratico — rispondono all’appello del sempre pragmatico Cateno De Luca. Sulla carta, una.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: L’Europa fa le prove generali di indipendenza sulle terre rare Leggi anche: L’Europa fa le prove generali di indipendenza sulle terre rare La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Laboratorio Caltagirone: prove generali di alleanza, dove la somma non fa il totale. Caltagirone, tre indipendenti nel cda della holdingNominati i consiglieri Santi, Tria e Vegas per creare un comitato ad hoc per votare nelle partecipate Mps e Generali ... repubblica.it Mps, la spinta di Caltagirone: chiede alla Bce di salire oltre il 10%: gli effetti su GeneraliMentre il comitato nomine del Monte dei Paschi lavora alla lista per il board di Mediobanca, emergono i nuovi assetti nel Monte post Opas su Piazzetta Cuccia che lunedì ha portato Siena all’86,3% dell ... corriere.it Laboratorio Orafo di Santo Gerbino | Caltagirone - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.