La volontà non basta sesto ko per i granata

Nel match tra Frosinone e Reggiana, i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 1-0. Una vittoria che conferma la determinazione del Frosinone, nonostante le difficoltà, segnando il sesto ko consecutivo per i granata. La partita ha visto alcune sostituzioni e momenti di equilibrio, evidenziando la volontà di entrambe le squadre di migliorare nel prosieguo del campionato.

FROSINONE 1 REGGIANA 0 FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A.Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia (41'st Calvani); Cichella, F.Gelli (31'st Marchizza); Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze (41'st Vergani); Zilli (25'st Raimondo). A disp.: Lolic, Pisseri, J.Gelli, Gori, Grosso, Corrado, J.Oyono, Ndow. All.: Alvini REGGIANA (3-4-2-1): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Reinhart, Charlys (29'st Belardinelli), Bozzolan (20'st Tripaldelli); Girma (29'st Lambourde), Portanova (35'st Bozhanaj); Gondo (35'st Novakovich). A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Quaranta, Suarez, Pavanati, Mendicino. All.: Dionigi Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Di Gioia di Nola e Monaco di Termoli; IV ufficiale Di Marco di Ciampino; Var Serra di Torino, Avar Monaldi di Macerata) Rete: Kvernadze al 12'st.

