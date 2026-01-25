La vitamina C è alleata anche della fertilità maschile | ecco perché

La vitamina C svolge un ruolo importante anche per la salute riproduttiva maschile. Uno studio dell’Università del Missouri evidenzia come questa vitamina possa contribuire a proteggere gli uomini da sostanze chimiche nocive, migliorando la qualità dello sperma e supportando la fertilità. Un apporto adeguato di vitamina C si inserisce così tra le strategie per mantenere un buon equilibrio fisiologico e favorire la salute riproduttiva.

Sono tanti i fattori che incidono sulla fertilità maschile: da abitudini di vita scorrette come fumo e alcol a patologie specifiche (come il varicocele) fino all’uso di farmaci specifici e all’esposizione a sostanze chimiche. Proprio quest’ultimo tema spesso è sottovalutato, ma in realtà è fondamentale, tanto che i ricercatori dell’Università del Missouri hanno studiato proprio gli effetti della vitamina C sulla fertilità maschile, scoprendo che può proteggere gli uomini dai danni causati da alcune sostanze chimiche. Nello studio pubblicato sulla rivista Environmental Research gli esperti hanno analizzato l’impatto del perclorato di potassio, utilizzato spesso anche nella produzione di esplosivi, fuochi d’artificio e propellenti per razzi, e quindi spesso presente nell’aria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

