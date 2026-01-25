La Svizzera su Crans perde la faccia Il governo richiama l’ambasciatore

La recente vicenda a Crans-Montana ha suscitato una crisi diplomatica tra Svizzera e Francia, con il governo svizzero che ha deciso di richiamare l’ambasciatore. La scarcerazione di Jacques Moretti ha acceso il dibattito sulla separazione tra giustizia e politica, sollevando interrogativi sulla gestione delle relazioni internazionali e sulla reputazione del Paese. Questa situazione evidenzia l’importanza di mantenere equilibrio tra principi legali e impegni diplomatici.

Jacques Moretti esce di cella scatenando una crisi diplomatica. Il presidente elvetico: «Giustizia e politica restino separate». «L'unica cosa che mi tiene in vita è sapere che un giorno sarà fatta giustizia. Ma certe notizie vanno in senso contrario». È un mix di indignazione e incredulità quello che travolge come una valanga alpina le famiglie delle vittime del rogo di Crans-Montana. Loro a piangere i ragazzi uccisi o deturpati dal bar-trappola e il proprietario del Constellation, Jacques Moretti, libero di passeggiare con i fantasmi sul lago Grenon, di girare in Maserati ma anche di provare a scomparire o a inquinare le prove.

