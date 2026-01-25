La Shoah è fra noi e giorno per giorno elimina gli ebrei

La Shoah rappresenta un capitolo tragico della storia umana, segnato dall’eliminazione di milioni di ebrei. Oggi, la presenza di Israele funge da barriera contro nuovi tentativi di persecuzione e di cancellazione del popolo ebraico, mantenendo viva la memoria e rafforzando l’importanza di tutela e rispetto. È fondamentale ricordare il passato per promuovere una società più consapevole e inclusiva.

La Shoah è già fra noi, solo l’esistenza di Israele crea oggi uno sbarramento al tentativo di eliminare il popolo ebraico che nei secoli si è presentato sotto varie forme. La memoria è ormai senza contenuto, la nebbia che temeva Saul Friedlander quando descriveva lo sterminio degli ebrei. Presso le élite hitleriana e la popolazione tedesca, l’atteggiamento antiebraico fu nei primi tempi quello di una tacita condiscendenza. Nel dicembre del 1938 Victor Klemperer, lo storico che ha testimoniato lo sterminio giorno dopo giorno, parla di un poliziotto che si era sempre dimostrato persino cordiale. Per strada gli passa davanti «guardando fisso davanti a sé, distaccato: nel suo comportamento quell’uomo rappresentava 79 milioni di tedeschi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giorno della Memoria, il presidente De Pascale a Salsomaggiore: "No ad ogni antisemitismo, gli orrori della Shoah non siano solo un ricordo del passato"In occasione del Giorno della Memoria, il presidente De Pascale ha partecipato a Salsomaggiore a diverse iniziative, tra cui mostre, deposizioni di corone e incontri culturali.

