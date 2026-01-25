La settimana di Dossier | trasferimenti in vista per i boss al 41 bis dove conviene fare la spesa a Palermo
Ecco una panoramica sulle prossime modifiche al carcere 41 bis in Italia, con l’obiettivo di concentrare i detenuti più pericolosi in strutture dedicate. La riorganizzazione coinvolge anche trasferimenti di boss e figure di spicco. Nel frattempo, a Palermo, si delineano le zone più convenienti per fare la spesa, offrendo utili indicazioni di interesse locale.
Presto ci sarà una nuova mappa a disegnare il carcere “duro” in Italia. Il Governo Meloni punta a riorganizzare il 41 bis, con l'obiettivo di ridurre le strutture penitenziarie che oggi ospitano i detenuti più pericolosi per concentrarle in pochi istituti dedicati. Così diversi boss mafiosi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dove conviene fare la spesa a Palermo? La classifica dei supermercati preferiti dai clientiDove conviene fare la spesa a Palermo? La scelta del supermercato dipende da diversi fattori, come prezzi, qualità e vicinanza.
Un piano per riorganizzare il 41 bis: trasferimenti in vista per molti mafiosi palermitani al carcere "duro"Il Governo Meloni sta lavorando a un piano di riorganizzazione del regime 41 bis, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la gestione dei detenuti sottoposti a questa misura.
Argomenti discussi: La settimana di Dossier: il grande bluff della sanità a Palermo, gli alberi da abbattere per far posto al tram; La settimana di Dossier, dal toto sindaco ai trentenni catanesi di successo; L'ombra di Pollicino tra Liegi e Porto Empedocle e le trattative per i 9 candidati a sindaco: la settimana di Dossier; La settimana di Dossier: trasferimenti in vista per i boss al 41 bis, dove conviene fare la spesa a Palermo.
La settimana di Dossier: il grande bluff della sanità a Palermo, gli alberi da abbattere per far posto al tramC'è un paradosso che attraversa la sanità palermitana: le liste d'attesa si accorciano, ma non grazie alle cure. Visite e ricoveri programmati verrebbero bonificati, cancellati senza che il paziente ... palermotoday.it
La settimana di Dossier: gli studi legali più prestigiosi di Palermo, il film della strage di MonrealeCambia volto, ma non perde fascino, l'avvocatura palermitana. Tra riforme, nuovi codici e intelligenza artificiale, l'avvocato non è più solo un consulente legale, ma un professionista multidisciplina ... palermotoday.it
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA - Sono alcuni dei temi al centro delle notizie da non perdere pubblicate negli ultimi giorni su Dossier ForliToday, il canale dedicato a inchieste e approfondimenti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.