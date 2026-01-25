La settimana di Dossier dal ciclone Harry alla raffica di avvisi di pagamento per multe non arrivate

La settimana di Dossier si concentra sugli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare attenzione alle coste catanesi colpite dal ciclone Harry. A seguito dell’evento, si registrano ingenti danni e una serie di avvisi di pagamento per multe non ancora ricevute. Un’analisi approfondita degli eventi estremi e delle conseguenze per il territorio, in un quadro di crescente sensibilità alle problematiche ambientali.

Cambiamenti climatici ed eventi estremi, le coste catanesi sono tutte a rischio. Dopo il passaggio del ciclone Harry, la conta dei danni è impietosa. Ma nessuna vittima. "Il sistema ha retto". Ma se dovesse ripresentarsi un maltempo di questa entità, sarà difficile farvi fronte. Giuseppe Bonaccorsi ha raccolto i pareri degli esperti: "Il mare è come una pentola che bolle persino in pieno inverno. Bisogna cambiare i modelli di intervento”. Non solo risparmio, la classifica dei supermercati di Catania più graditi dai clienti. Secondo i dati contenuti nell'ultimo rapporto di Altroconsumo, l’e-commerce non decolla affatto nel settore alimentare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Raccolta rifiuti, multe dimenticate. Ingiunzioni di pagamento a raffica

"Faremo di tutto per restituire alla Sicilia ciò che la natura le ha sottratto", Schifani visita la costa jonica devastata dal ciclone HarryIl presidente Schifani ha visitato la costa ionica per valutare di persona i danni causati dal ciclone Harry.

