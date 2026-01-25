La Savino del Bene suda sette camicie ma supera Chieri | è finale di Coppa Italia
La Savino del Bene si qualifica per la finale di Coppa Italia dopo una difficile vittoria in cinque set contro Reale Mutua Fenera Chieri '76. La partita, combattuta e equilibrata, ha visto le due squadre affrontarsi con determinazione fino all’ultimo punto. Un risultato importante per la squadra di casa, che ora si prepara ad affrontare l’atto conclusivo della competizione.
Savino Del Bene Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: 3-2 (25-22, 22-25, 25-20, 22-25, 15-8) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2), Bechis n.e., Skinner 21, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi 1, Bosetti 10, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani 9, Nwakalor 2, Antropova 25, Weitzel 11. All.: Gaspari. REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Antunovic, Degradi 5, Kunzler 15, Spirito (L1), Ferrarini n.e., Bonafede (L2) n.e., Alberti, Van Aalen, Nervini 14, Bah 2, Németh 25, Cekulaev 7, Dambrink 1, Gray 9. All.: Negro ARBITRI: Cesare – Saltalippi TORINO – La Savino Del Bene Volley conquista per la prima volta nella sua storia la finale di Coppa Italia, superando la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al tie-break, al termine di una semifinale lunga, intensa ed equilibrata, giocata davanti ai 12327 spettatore dell’Inalpi Arena e chiusa sul 3-2 dopo oltre due ore di gioco.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Scandicci non si ferma, la Savino del Bene vola alla Final Four di Coppa ItaliaLa Savino del Bene di Scandicci si qualifica per le Final Four di Coppa Italia di Serie A1 di pallavolo femminile, in programma a Torino il 24 e 25 gennaio 2026.
