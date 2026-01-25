La Salernitana trionfa con Lescano | Sorrento battuto 2-0 in un derby avvincente

La Salernitana ha ottenuto una vittoria importante nel derby contro il Sorrento, concluso con il punteggio di 2-0. La partita si è mostrata equilibrata e intensa, con i padroni di casa capaci di imporre il proprio ritmo. Questo risultato rappresenta un passo avanti per la squadra, che ha dimostrato solidità e determinazione sul campo.

La Salernitana ha mostrato il suo lato migliore, conquistando una vittoria convincente sul Sorrento con un punteggio di 2-0, un match che ha lasciato gli appassionati con un sorriso largo e uno sguardo lungo. Al centro dell’attenzione c’è stato Facundo Lescano, il bomber argentino che ha dimostrato il suo valore riparando a un errore precedente e sigillando la partita con un fantastico gol. Il primo tempo ha visto i granata iniziare con il solito 3-5-2, schierando Lescano e Ferraris in attacco. La tensione in campo era palpabile, con contrasti accesi e un capitano del Sorrento costretto a lasciare il campo già al 4'. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

Salernitana senza alibi: Lescano e Ferraris in attacco per battere il SorrentoLa Salernitana si prepara ad affrontare il Sorrento a Potenza, consapevole dell'importanza della vittoria per ridurre il divario con il Benevento.

Pagelle Sorrento-Salernitana 0-2: Lescano decisivo, Villa glaciale, che esordio per GyabuaaLa partita tra Sorrento e Salernitana si è conclusa con un risultato di 0-2 in favore dei granata, che consolidano il terzo posto e proseguono la corsa al vertice.

Sorrento-Salernitana 0-2: i granata vincono il derby in trasfertaCon una rete per tempo, entrambe arrivate nei momenti chiave della gara, la Salernitana si aggiudica il derby contro il Sorrento al Viviani ... msn.com

Salernitana contro tutti con LescanoSALERNO - La Salernitana ha messo a segno il grande colpo di questo mercato di C, ingaggiando Facundo Lescano (29), che aveva richieste anche in B. L'attaccante arriva in prestito con obbligo di risca ... msn.com

Daniele Gaudieri. . Calciomercato Salernitana: tra strategie, scelte e attese, il momento granata è tutto da decifrare. L’osservatore sportivo Vito Giordano analizza la situazione tra necessità tecniche, priorità di reparto e prospettive future. Un confronto lucido su - facebook.com facebook