La riforma del cereale bianco del 2017 cancella l’identità delle cultivar

La riforma del 2017 sul cereale bianco ha modificato il panorama delle cultivar di riso in Italia. Il Decreto legislativo 1312017, mirato a proteggere le varietà storiche e tipiche, ha invece portato a una revisione delle classificazioni e delle identità delle cultivar. Questa normativa ha avuto un impatto significativo sul mercato e sulla percezione delle varietà locali, influenzando la produzione e la tutela del patrimonio genetico del riso italiano.

Il mercato del riso attuale è il risultato del Decreto legislativo 131 del 2017 che nelle intenzioni del legislatore doveva salvaguardare le varietà storiche e tipiche del riso italiano. Sono trascorsi quasi 9 anni da quando è entrato in funzione e si può dire senza tema di smentita che i risultati sono esattamente opposti a quelli attesi. Il decreto ha sì introdotto la denominazione "Classico" per distinguere le varietà in purezza di cereale bianco dai loro similari, ma obbliga produttori e venditori a mettere in commercio i cloni dei grandi risi italiani con il nome della varietà autentica. Su 10 scatole di Carnaroli, ad esempio, meno di 2 contengono Carnaroli in purezza.

