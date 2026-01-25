La rielezione a pieni voti di Alessandra Hofmann | i complimenti di Fontana e tutti i commenti politici

Nella giornata di domenica 25 gennaio, si sono svolte le elezioni per la Provincia di Lecco, che hanno portato alla conferma di Alessandra Hofmann come presidente. La sua rielezione è stata accolta con commenti positivi da parte di diverse figure politiche, tra cui il presidente Fontana. Di seguito, analizziamo i principali interventi e le reazioni che hanno accompagnato questo risultato elettorale.

Dopo il verdetto delle elezioni provinciali esulta il centrodestra: "Uniti vinciamo, ora pensiamo al Comune". Il centrosinistra: "Continueremo a lavorare per costruire un'alternativa più che mai necessaria" Sono molti (e per nulla scontati) i commenti relativi all'esito delle elezioni della Provincia di Lecco che nella prima mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, hanno sancito la rielezione di Alessandra Hofmann a presidente. A sostenerla, il voto della netta maggioranza degli amministratori del territorio - 530 voti per la Hofmann, 382 per Fabio Vergani - e una coalizione di area centrodestra.🔗 Leggi su Leccotoday.it Elezioni Provincia di Lecco: Alessandra Hofmann confermata presidenteAlle elezioni per la Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann è stata confermata nel ruolo di presidente. Leggi anche: Alessandra Hofmann si ricandida alla presidenza della Provincia di Lecco: il 24 gennaio le elezioni

