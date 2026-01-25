La Reggina continua a vincere battuta la Gelbison di rigore

La Reggina ha ottenuto la nona vittoria consecutiva, vincendo per 1-0 sul campo della Gelbison, nonostante le condizioni di pioggia. La partita si è svolta in un equilibrio sostanziale, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. Questa vittoria rafforza la posizione della squadra in classifica, confermando il momento positivo del team in questa fase della stagione.

I padroni di casa ci provano per primi con il tiro a lato di Kosovan. I successivi tentativi offensivi, su entrambi i fronti, non sortiscono l'effetto sperato e latitano le emozioni. L'insidioso colpo di testa di Fofana, sugli sviluppi di un angolo, termina sul fondo.

La Reggina sale sull'ottovolante, battuta la Vibonese e vetta più vicinaLa Reggina ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro la Vibonese, rafforzando la propria posizione in classifica nel girone I di Serie D.

Taibi: «Con Inzaghi torneremo alla Reggina per una promessa»Il presente di Pippo Inzaghi è legato al Palermo e alla corsa per la promozione, ma il suo nome continua a intrecciarsi con la storia recente della Reggina. A riaccendere quel filo è Massimo Taibi, ch ... ilovepalermocalcio.com

La AS Reggina 1914 continua a investire sul proprio vivaio e sul percorso di crescita dei giovani talenti amaranto. Il club ha infatti perfezionato il prolungamento dei contratti di Davide Curatola, Giuseppe Martorano, Alessio Randisi e Francesco Pio Scali, profil - facebook.com facebook