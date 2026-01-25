La prima piscina per cani di Milano

A Milano, nasce la prima piscina dedicata ai cani, ‘Doggy Pool’, inaugurata presso la Clinica Veterinaria Europea in piazza Napoli 306. Questa struttura offre un ambiente sicuro e confortevole per il benessere degli animali, favorendo attività di idroterapia e divertimento. Un servizio innovativo pensato per migliorare la qualità della vita dei cani e supportare i loro proprietari nel prendersi cura dei propri amici a quattro zampe.

Inaugurata a Milano ‘Doggy Pool’, la prima piscina per cani della città che si trova nella Clinica Veterinaria Europea in piazza Napoli 306. Pensata per il gioco, la riabilitazione e la fisioterapia, nata per offrire uno spazio in cui il movimento in acqua possa diventare un’esperienza piacevole, sicura e utile, sia dal punto di vista fisico sia relazionale per i nostri amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La prima piscina per cani di Milano Inaugurata Doggy Pool, la prima piscina per cani a MilanoÈ stata inaugurata a Milano la prima piscina dedicata ai cani, chiamata Doggy Pool, situata presso la Clinica Veterinaria Europea in piazza Napoli 306. Leggi anche: La prima piscina coperta d'Italia (che è a Milano) potrebbe trasformarsi: fitness center, negozi e ristoranti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Gelataio IMPAZZISCE davanti ai clienti.. Argomenti discussi: Torino, addio alla piscina del crack di Barriera di Milano. Chiusa la prima fase per la concessione dell'impianto; Riapre la piscina Suzzani (e per un giorno si entra gratis); Gennaio ricco di impegni per il Settore Nuoto della Piscina Tortuga; Liberata e messa in sicurezza l’area della ex piscina Sempione a Barriera di Milano. Rovigo, apre la piscina olimpionica esterna: l'inaugurazione prima del previstoSembra rientrato lo spauracchio che si andasse a fine agosto per la l’attesa riapertura della piscina olimpionica esterna nel Polo natatorio comunale in viale Porta Po a Rovigo. La riattivazione della ... corrieredelveneto.corriere.it Tre sedute: la primaIn un programma che può prevedere per la settimana che porterà alla pausa natalizia, che con ogni probabilità per le piscine inizierà tra il 22 e il 23 dicembre, almeno tre allenamenti, Marco Rossi ... gazzetta.it Piscina Villaguardia (Como) Prima uscita per l’anno 2026 per il nostro gruppo Fisdir che gareggia nella 3^ prova della Nord Cup al trofeo OSHA Como Tutti carichi in attesa del trofeo di casa del 1 febbraio !!! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.