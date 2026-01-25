La prima notte in casa di Jacques Moretti nella sua villa a Lens Un imprenditore di Ginevra dietro le due cauzioni

Dopo la scarcerazione avvenuta su cauzione, Jacques Moretti, imprenditore coinvolto nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha trascorso la prima notte nella sua villa a Lens. La serata si è svolta senza particolari imprevisti, con Moretti che si è mostrato sul balcone della proprietà, situata in una tranquilla zona residenziale. La sua presenza in casa segna un nuovo capitolo in un caso ancora sotto osservazione.

Ieri sera, dopo la sua scarcerazione (pagata su cauzione) Jacques Moretti, titolare del locale del rogo di Capodanno a Crans-Montana, si è affacciato dal balcone della sua villa a Lens. Pochi istanti, ripresi dal Tg2 mentre qualcuno grida il suo nome. Lui, ricambia con un buongiorno per poi sparire. Qui Jacques ha passato la sua prima notte fuori dalle sbarre di Sion, con la moglie Jessica e i due bimbi (uno di cinque anni e l’altro di dieci mesi). Il Corriere della Sera, fuori dalla villa, riesce a intercettare Jean-Marc Gabrielli, «figlioccio» di Moretti, il giovane che dalla Corsica lo ha seguito in Svizzera.🔗 Leggi su Open.online Jacques Moretti si rifugia nella sua villa da 500 metri quadriJacques Moretti, recentemente liberato dal carcere di Sion grazie a una cauzione di circa 215. Jacques Moretti è nella sua villa vicino a Crans-Montana dopo la scarcerazione. I parenti delle vittime: “Frustrazione”Jacques Moretti si trova nella sua villa di Lens, vicino a Crans-Montana, dopo essere stato temporaneamente rilasciato dalle autorità svizzere. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Jacques Moretti, la prima notte nella sua villa di Lens: dietro le due cauzioni un imprenditore di Ginevra; La prima notte australiana di Sinner: tutti i match anticipati per il caldo; Federica Torzullo, il corpo ritrovato e la prima notte in carcere di Claudio Carlomagno per omicidio e occultamento di cadavere; La prima notte in casa di Jacques Moretti nella sua villa a Lens. Un imprenditore di Ginevra dietro le due cauzioni. La prima notte in casa di Jacques Moretti nella sua villa a Lens. Un imprenditore di Ginevra dietro le due cauzioniHa inviato del denaro anche per la moglie Jessica. L'affaccio del titolare del locale Le Constellation dal balcone, con il figlioccio come bodyguard ... open.online Strage di Crans, la prima notte a casa di Jacques Moretti. Dietro le 2 cauzioni un imprenditore di GinevraI soldi anche per Jessica. Il titolare del Constellation al balcone: il figlioccio fa da bodyguard ... msn.com Prima notte a casa dopo la scarcerazione per Jaques #Moretti. E dalla #Svizzera arrivano anche le dichiarazioni della Procuratrice di #Sion. #Tg1 Leonardo Zellino x.com Prima notte a casa dopo la scarcerazione per Jaques #Moretti. E dalla #Svizzera arrivano anche le dichiarazioni della Procuratrice di #Sion. #Tg1 Leonardo Zellino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.