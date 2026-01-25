La precisione di Meillard paga nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel Fuori Vinatzer

Loic Meillard si distingue nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel, sfruttando al meglio il pettorale numero uno. La sua prestazione mette in evidenza precisione e controllo, mentre Vinatzer è stato eliminato. La gara prosegue con attenzione alle posizioni e alle strategie dei diversi atleti, in un contesto di grande interesse tecnico e sportivo.

Loic Meillard sfrutta al meglio il pettorale numero uno e incanta nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. L'elvetico è stato strepitoso per tre quarti di gara, dolcissimo sui vari dossi, ma lasciando qualcosa nel finale agli avversari. La lotta per la vittoria è dunque ancora aperta, come quella per il podio. Purtroppo non sarà della partita Alex Vinatzer, che vive un'altra giornata negativa, uscendo nelle ultime porte. Cambia poi tutto in classifica generale, visto che l'attuale leader, il norvegese Atle Lie McGrath, è clamorosamente uscito, continuando nella maledizione di questa stagione del pettorale rosso, che continua a cambiare gara dopo gara.

