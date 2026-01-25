La pensilina per le bici elettriche è diventato un parcheggio per tutti E nessuno interviene

La pensilina per le biciclette elettriche, in molti casi, si è trasformata in un parcheggio aperto a tutti, senza interventi di controllo. Questa situazione può portare a disagi e degrado, compromettendo la funzionalità di spazi pensati per la mobilità sostenibile. È importante sensibilizzare le autorità e gli utenti affinché si garantisca un utilizzo corretto e rispettoso di queste strutture, migliorando così la qualità degli ambienti urbani.

Riceviamo e pubblichiamoIscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGentile redazione,vorrei porre alla vostra attenzione una situazione di estrema maleducazione (e anche mancato controllo) che si sta verificando nella zona della stazione. Nel piazzale 'ripulito' dalle migliaia di biciclette ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it La stazione diventa un 'ring', rissa tra giovanissimi: tutti filmano, nessuno intervieneA Cento, una rissa tra giovani si è svolta in pieno giorno davanti a passanti e testimoni. La stazione diventa un 'ring', rissa tra giovanissimi: tutti filmano, nessuno intervieneA Cento si sono verificati episodi di risse tra giovani, spesso filmate e condivise sui social, senza interventi immediati.

