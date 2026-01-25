La «nuova Rafah» rappresenta un'area di rieducazione destinata ai palestinesi, accessibile esclusivamente a coloro che ottengono un numero di identificazione personale. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di gestione e controllo, con l’obiettivo di creare una «comunità sicura» a Gaza. La misura mira a regolamentare l’ingresso e la presenza nella zona, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza della regione.

Palestina Inchieste giornalistiche svelano il progetto di Usa e Israele, finanziato dagli Emirati: una città chiusa, sorvegliata, con scuole contro la «devianza» e abitanti selezionati da Tel Aviv. Intanto a Gaza un altro neonato muore per il freddo. E due bambini uccisi da un drone israeliano mentre raccoglievano della legna Palestina Inchieste giornalistiche svelano il progetto di Usa e Israele, finanziato dagli Emirati: una città chiusa, sorvegliata, con scuole contro la «devianza» e abitanti selezionati da Tel Aviv. Intanto a Gaza un altro neonato muore per il freddo. E due bambini uccisi da un drone israeliano mentre raccoglievano della legna Nella prima «comunità sicura» di Gaza entrerà solo chi otterrà il suo numero di identificazione personale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La «nuova Rafah»: un campo di rieducazione per palestinesi

Leggi anche: Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel a Rafah" | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania, palestinesi feriti e arrestati

Leggi anche: Rafah, Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel" | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania, palestinesi feriti e arrestati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La nuova Rafah: un campo di rieducazione per palestinesi; Grattacieli e spiagge, la New Gaza di Kushner: Pronta in tre anni; La Nuova Gaza secondo gli americani; MEDIO ORIENTE – Nasce il Board of Peace, scommessa Usa sulla ricostruzione di Gaza - Moked.

'Il valico di Rafah riaprirà la prossima settimana'Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, chiuso dal maggio 2024, riaprirà in entrambe le direzioni la prossima settimana. Lo annuncia Ali Shaath, leader del comitato tecnocratico palestinese, in un vid ... ansa.it

La nuova Gaza partirà da Rafah. Hamas si ritira e consegna altri tre ostaggiGli Stati Uniti vogliono costruire una nuova Gaza su metà della Striscia sotto il controllo dell’esercito israeliano, ma si scontrano con la resistenza. Il piano di costruire sei aree residenziali ... iltempo.it

WEF Davos, Kushner insiste su "Gaza Riviera" e mostra slide su "nuova Rafah" e "nuova Khan Younis": grattacieli come Doha e Dubai - VIDEO x.com

Eliana Riva, Il valico di Rafah secondo Israele: un filtro per facilitare l’esodo, Il Manifesto, 24 gennaio 2026 STRISCIA CONTINUA Identificazione forzata per i palestinesi che vogliono tornare a casa, via libera per chi se ne va. Un neonato di sei mesi muore per - facebook.com facebook