La nuova Rafah | un campo di rieducazione per palestinesi

La «nuova Rafah» rappresenta un’area di rieducazione per i palestinesi, prevista come prima «comunità sicura» di Gaza. L’accesso sarà consentito esclusivamente a coloro che otterranno un numero di identificazione personale, creando un ambiente controllato e regolamentato, con l’obiettivo di agevolare il processo di reintegrazione e gestione delle persone all’interno di questa nuova struttura.

Palestina Inchieste giornalistiche svelano il progetto di Usa e Israele, finanziato dagli Emirati: una città chiusa, sorvegliata, con scuole contro la «devianza» e abitanti selezionati da Tel Aviv. Intanto a Gaza un altro neonato muore per il freddo. E due bambini uccisi da un drone israeliano mentre raccoglievano della legna

