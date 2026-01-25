la nube triste e cinica avvolge i cantoni svizzeri

Una nube triste e cinica avvolge i cantoni svizzeri dopo la sconfitta dell’Italia, che ha vinto 6 a 0. Come affermava Churchill, è nelle difficoltà che si manifesta lo spirito di una nazione. Questo risultato, inatteso e pesante, segna un momento di riflessione per la Svizzera, invitando a guardare oltre la delusione per ritrovare motivazione e determinazione.

Italia batte Svizzera 6 a 0. Come diceva Churchill é nei momenti delle tragedie che si vede lo spirito di una nazione. È esattamente quello che sta accadendo. Ebbene, la Svizzera ha fatto un flop unico e grave davanti agli occhi del mondo. L'Italia invece, pur fatta di un popolo per certi versi troppo dedito all'autoflagellazione, rispetto alla tragica tragedia di Crans, ha dato il meglio di sé. Si sta rivelando una partita fra una nazione fondata sul denaro e sulle cassaforti e una nazione fondata sull'orgoglio e sull'umanità per come hanno reagito alla tragedia le istituzioni italiane. Lì, intorno al grande campo da golf per ricchi di Crans le istituzioni locali, la magistratura e anche le istituzioni nazionali svizzere si sono rinchiuse a mo di cassaforte rispetto al dolore di tante famiglie svizzere, francesi e italiane.

La musica del mondo, il brivido di Natale avvolge FoianoA Foiano della Chiana, il Natale si arricchisce di eventi culturali e musicali con il Foiano Book Christmas.

Il Gen. Cantoni in visita al comando provinciale di FrosinoneIl Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ha effettuato una visita al Comando Provinciale di Frosinone, portando i suoi saluti in vista delle imminenti festività natalizie.

