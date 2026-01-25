La memoria libera dall’oblio

Il Giorno della Memoria, istituito nel 2000, rappresenta un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sui valori di tolleranza e rispetto. Questa giornata invita a conservare viva la memoria, evitando che l’oblio cancelli le tragedie del passato. Un impegno collettivo volto a promuovere la consapevolezza storica e prevenire il ripetersi di simili orrori.

Geografie Il 27 gennaio 1945 la liberazione di Auschwitz. La sfida al presente delle parole che evocano quella tragedia in «Quattro donne» di Emilio Jona e «Il pane e il cucchiaio» di Portelli e Procaccia Di fronte ad una stagione dominata sul piano internazionale dalla guerra, dalle fake news, dal revisionismo aggressivo delle destre, dal ritorno violento dell'antisemitismo anche oltre i suoi tradizionali confini ideologici e dal progredire di nuovi appelli all'intolleranza e al razzismo atti a trasformarsi in nuove tragedie, uno scopo non secondario questo capitolo del Calendario civile nazionale lo può svolgere.

