La maledizione del Riviera prosegue Samb sconfitta anche dalla Pianese

La Samb continua la sua serie negativa, subendo una sconfitta per 2-0 contro la Pianese. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0, confermando le difficoltà della squadra in questa fase del campionato. Di seguito, i risultati e le valutazioni dei calciatori che hanno preso parte all'incontro.

SAMBENEDETTESE 0 PIANESE 2 SAMB (3-4-2-1): Orsini 6; Lepri 5, Dalmazzi 6, Pezzola 6; Zini 6 (45' st Marranzino sv), Candellori 6, Piccoli 6, Tosi 6 (33' st Konatè sv); Parigini 5,5 (1' st Bongelli 6), Stoppa 5,5 (17' st Tourè 6); Eusepi 5,5 (33' st Lonardo sv). A disp. Cultraro, Ponzanetti, Chelli, LuIli, Zoboletti, Chiatante. All. D'Alesio 6 PIANESE (3-4-3): Filippis 6; Amey 6, Gorelli 6, Chesti 6; Sussi 7, Bertini, Tirelli 6 (20' st Bellini 6,5) Proietto 6 (49' st Simeoni sv); Sodero 6 (20' st Peli), Fabrizi 7 (38'st Coccia sv), Martey 6,5 (38' st Colombo sv). A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Balde, Peli, Simeoni, Bellini, Ercolani, Coccia, Nicastro. Note: Spettatori 4.628 di cui 11 provenienti da Piancastagnaio. Espulso 46' pt Lepri per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Sodero (P), Candellori (S), Zini (S). Angoli 6-2 per la Pianese. Recupero 1' pt. Pianese corsara: il Riviera per la Samb è ancora un tabù. SERIE C - Altra sconfitta interna per i rossoblù, termina 0-2 in favore dei bianconeri. Espulso Lepri. Continua la maledizione del Riviera delle Palme. La Samb esce sconfitta per 2-0 dal proprio stadio dove non vince dal 27 settembre. Contro una Pianese forte sotto il profilo fisico e ben messa in campo.

