La Lega? Più libertà che a sinistra

Durante la recente manifestazione della Lega, Francesca Pascale ha incontrato Matteo Salvini, sottolineando un clima di unità e collaborazione. La leader ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta, evidenziando come il partito offra più libertà rispetto ad altre formazioni politiche di sinistra. Questo momento segna un passo importante nel dialogo interno alla coalizione, rafforzando la posizione della Lega come forza politica orientata alla libertà e alle istanze dei cittadini.

La Lega mette in luce la sua anima moderata, attenta ai diritti civili, e lancia la sfida: ieri a Rivisondoli (L’Aquila) si è aperta la kermesse del Carroccio intitolata «Idee in movimento», che ha l’obiettivo di sgretolare tanti luoghi comuni costruiti intorno al partito guidato da Matteo Salvini. Tocca all’ex presidente del Veneto, Luca Zaia, da sempre su posizioni liberal in tema di diritti civili, lanciare la sfida: «Sui temi dei diritti civili e dell’eutanasia», dice Zaia in videocollegamento, «io credo che non sono di dominio di qualcun altro, dobbiamo avere il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Questa sinistra venera più il diritto internazionale che la libertàAl direttore - È interessante notare come questa sinistra sembri dare maggiore importanza al rispetto del diritto internazionale rispetto alla difesa della libertà individuale.

Nemici del Dio khomeinista, nemici della sinistra veterocomunista :la rimozione colpevole della sinistra davanti al massacro dei giovani iraniani che chiedono libertà e dignitàIn Iran, i khomeinisti e la sinistra veterocomunista si trovano in tensione per il ruolo della religione e la risposta alle proteste dei giovani che chiedono libertà e dignità.

È quasi pace Pascale-Lega: 'Qui più libertà che a sinistra'Qualche applauso per la paladina dei diritti civili ed ex di Berlusconi. 'Spero non sia l'ultima volta, manderò un messaggio a Salvini' (ANSA) ... ansa.it

