La lebbra è tornata in Europa? La mappa di una malattia che fa ancora paura
La lebbra, malattia ormai rara in Europa, suscita ancora preoccupazione. In occasione della 73ª Giornata Mondiale dei malati di lebbra, promossa da Aifo, è importante analizzare i dati aggiornati e comprendere la situazione attuale. Sebbene sia considerata una patologia del passato, la sua presenza continua a richiedere attenzione e sensibilizzazione. Questa riflessione invita a una corretta informazione su una malattia che, pur essendo meno diffusa, non è scomparsa completamente.
Riflettori accesi sulla lebbra, una malattia tropicale che in molti avevamo dimenticato. Nella 73° Giornata Mondiale dei malati di lebbra, istituita da Raoul Follereau e promossa da Aifo – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau ETS, faremmo bene a guardare meglio i dati. Perché in effetti, dopo decenni di silenzio, a fine 2025 la lebbra ha allarmato l’Europa. Ma, lo diciamo subito, si è trattato di casi di importazione di una malattia poco nota e che sconta ancora molti pregiudizi. Cerchiamo di fare chiarezza. Che cosa è successo. Il bollettino settimanale del Centro Europeo per la prevenzione e il Controllo delle malattie ha segnalano un caso confermato in Romania: una donna indonesiana addetta ai massaggi in una spa; per altre tre sue colleghe la diagnosi è sospetta, ma non è stata confermata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La lebbra è tornata in Europa: confermati casi in Romania e Croazia, cosa sappiamoNegli ultimi tempi, la lebbra ha fatto nuovamente notizia in Europa, con casi confermati in Romania e Croazia.
Una malattia antica, un’Europa globale: cosa ci dicono i casi di lebbra in Romania e CroaziaLa lebbra, nota anche come malattia di Hansen, è un'infezione cronica causata dal Mycobacterium leprae.
Lebbra: casi in calo nel mondo, ma la vera sfida resta ancora lo stigmaDalla metà degli anni '80, quando si contavano oltre 5 milioni di casi, si è registrato un calo significativo dei numeri. Nel 2024, sono stati segnalati 172.717 casi in 133 Paesi. In occasione della G ... corriere.it
Lebbra, bambini e donne i più colpitiNel 2024 oltre 172mila nuovi casi, in Italia circa 10 casi all’anno. India, Brasile e Indonesia i paesi più colpiti dalla malattia tropicale negletta. repubblica.it
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra – Domenica 25 Nelle S. Messe di questa domenica ricorderemo nella preghiera i nostri fratelli e sorelle che ancora oggi vivono le conseguenze della lebbra, una malattia che spesso porta con sé sofferenza, solitudine - facebook.com facebook
