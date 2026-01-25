La Lazio denuncia | persone potenti avrebbero ostacolato l’operatività sul mercato E Loftus-Cheek …

La Lazio ha presentato una denuncia ufficiale, accusando figure influenti di aver ostacolato l’attività sul mercato. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha evidenziato come alcune interferenze abbiano limitato le possibilità di operare efficacemente, coinvolgendo anche il calciatore Loftus-Cheek. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza delle operazioni di mercato e sulla presenza di eventuali ostacoli esterni alle decisioni della società.

In queste ultime settimane si è parlato spesso di un possibile interesse della Lazio per il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek. Come riportato da 'La Repubblica' la trattative per l'inglese e per Samardic dall'Atalanta sarebbero state considerate in dirittura d’arrivo, salvo poi saltare proprio all'ultimo momento. Secondo il quotidiano è un retroscena che ha attirato l’attenzione della magistratura, con la Procura di Roma che farà luce sulla vicenda. LEGGI ANCHE: Roma-Milan, probabili formazioni: Allegri punta su Nkunku e Ricci. Ecco le scelte>>> Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha depositato una denuncia presso i carabinieri della stazione di Trastevere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek verso l’addio? La Lazio sul giocatoreIl calciomercato del Milan potrebbe riservare novità riguardo a Ruben Loftus-Cheek, finora non ancora certo del suo futuro rossonero.

LE ULTIME DI MERCATO DELLA LAZIO. DAL MERCATO SBLOCCATO ALL’USCITA DI NUNO TAVARES

Argomenti discussi: Lazio e la trattativa Taylor: arriva la denuncia di Fabiani; Taylor alla Lazio, il direttore sportivo Fabiani in questura per denunciare le intromissioni; Rapporto acqua potabile a Roma di Cittadinanzattiva Lazio: per migliaia di cittadini un diritto negato; Blitz a Cornelia: 4 arresti e 185 persone identificate.

Lazio | Fabiani, le pressioni sul mercato e le trattative sabotate: la denunciaRASSEGNA STAMPA - Presenterò una denuncia alla FIGC e alla Procura della Repubblica per fatti molto strani accaduti nella trattativa di Taylor. Io non sono ricattabile, non faccio ... lalaziosiamonoi.it

«Trattative sabotate»: la Lazio denuncia ai pm pressioni sul mercatoSecondo il club, le trattative per Ruben Loftus-Cheek dal Milan e Lazar Samardzic dall’Atalanta sarebbero saltate per manovre di disturbo. calcioefinanza.it

La S.S. #Lazio ha formalmente depositato una denuncia alla procura di Roma, sostenendo che alcune trattative di mercato invernali siano state sabotate da pressioni esterne. 1/3 x.com

