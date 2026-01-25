La kermesse leghista affronta temi come scuola, sicurezza e identità, con Vannacci sullo sfondo. In queste settimane, si è evidenziata una crescente tensione interna al partito, che sebbene non abbia ancora portato a una rottura, segna una linea di frattura tra le diverse anime della Lega. Un momento di confronto che riflette le sfide e le divisioni politiche attuali.

C’è una linea di frattura che attraversa la Lega e che in queste settimane è diventata visibile. Non è ancora una rottura, ma una tensione politica evidente. L’assenza di Roberto Vannacci alla kermesse "Idee in movimento", organizzata dal Carroccio in Abruzzo, non è un dettaglio di agenda: è un segnale politico. Il vicesegretario leghista, impegnato in una fitta agenda di incontri tra teatri e piazze d’Italia, ha scelto di non esserci mentre il partito riuniva ministri, parlamentari e amministratori locali per confrontarsi sui temi dell’attualità. Pochi giorni prima Vannacci aveva invitato a votare "per coerenza" contro l’invio di armi all’ Ucraina, nonostante l’intesa di maggioranza che dà priorità agli aiuti civili rispetto a quelli militari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La kermesse leghista. Scuola, sicurezza e identità con Vannacci sullo sfondo

La kermesse leghista è senza Vannacci. Scoppia la pace con Francesca Pascale, oggi la chiusura con Matteo SalviniLa kermesse leghista si svolge senza la presenza di Vannacci, segnando una divisione interna evidente.

Leggi anche: Fiorentina-Dodô, rinnovo vicino: incontro positivo. Ipotesi di scambio con la Lazio sullo sfondo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: OGGI AL VIA A ROCCARASO KERMESSE DELLA LEGA, VANNACCI DISERTA, SIRI LANCIA MANIFESTO MODERATI; La kermesse leghista è senza Vannacci. Scoppia la pace con Francesca Pascale, oggi la chiusura con Matteo Salvini.

La kermesse leghista è senza Vannacci. Scoppia la pace con Francesca Pascale, oggi la chiusura con Matteo SalviniIl generale Roberto Vannacci rende visibile la frattura nella Lega mentre il partito riunisce ministri, parlamentari e amministratori locali: la distanza sull’invio di armi all’Ucraina. Scuola, sicu ... quotidiano.net

L'attivista per i diritti civili, Francesca Pascale, annuncia la sua presenza alla kermesse del Carroccio a Roccaraso. E lancia un appello al leader leghista: "Spero nel buon senso di tutti" #ilcentro #roccaraso #Lega #Pascale #diritticivili #politica facebook