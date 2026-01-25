La Juvecaserta domina sul parquet dell' Andrea Costa Imola

La Juvecaserta conquista una vittoria importante sul campo dell’Andrea Costa Imola, proseguendo la sua serie positiva. Con questa affermazione, la squadra raggiunge sette successi consecutivi, confermando il buon momento di forma. La partita si è svolta con equilibrio e determinazione, evidenziando la solidità della Juvecaserta. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e testimonia l’impegno costante del team.

La Paperdi Juvecaserta allunga a sette il numero delle vittorie consecutive e passa autorevolmente sul campo dell'Andrea Costa Imola. Al palaRuggi il quintetto bianconero sfodera una prestazione di gran livello tecnico sia a livello difensivo che in attacco. Se si eccettua il 4-3 del primo minuto.

