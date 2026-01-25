La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro il Napoli allo Stadium, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è rivelata equilibrata, con la squadra bianconera che ha mostrato solidità e determinazione. Questo risultato permette alla Juventus di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni, mentre il Napoli dovrà riconsiderare i propri schemi. Tempo di lettura stimato: 3 minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti La Juventus non lascia scampo al Napoli e conquista un netto 3-0 allo Stadium. David sblocca il risultato nel primo tempo, poi Yildiz e Kostic chiudono i conti nel finale, regalando a Spalletti una vittoria convincente. Per Conte arriva la quinta sconfitta in campionato: l’Inter scappa a +9, mentre il Napoli deve guardarsi anche alle spalle, con il Napoli di Spalletti a un solo punto. I bianconeri scendono in campo con la formazione titolare vista in Champions contro il Benfica, con un’unica novità: Miretti lascia spazio a Conceicao, al rientro dopo un mese. In avanti, David guida l’attacco supportato da Yildiz, McKennie e il portoghese; a centrocampo Thuram e Locatelli mantengono l’intesa consolidata, mentre in difesa Bremer e Kelly completano il reparto insieme a Kalulu e Cambiaso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Juve travolge il Napoli 3-0: Conte a -9 dall’Inter

Leggi anche: Napoli, un colpo a costo zero dall’Inter nel 2026? È un pupillo di Antonio Conte

Il Napoli senza Conte torna alla vittoria, Lobotka regala il successo col Sassuolo: resta a -6 dall’InterIl Napoli torna alla vittoria al Maradona, conquistando i tre punti contro il Sassuolo con un risultato di 1-0.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie A, il Como travolge il Torino 6-0: Fabregas scavalca la Juve al quinto posto; Como straripante col Torino, 6-0 ai granata e sorpasso momentaneo alla Juve: Fabregas può sognare; Juve-Napoli e Roma-Milan infiammano il campionato ma l'Inter è già in fuga e il Como è travolgente: 6 a 0 al Torino; La Juve travolge l'Hellas Verona.

Una Juventus gagliarda travolge 3-0 il Napoli di Conte allo StadiumI bianconeri mettono sotto i partenopei nel primo tempo con la rete di David, concedono poco o niente per chiudere i conti nel finale con le realizzazioni di Yildiz e Kostic. Pesante stop per un Napol ... msn.com

Serie A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9 dall’InterI bianconeri giocano una grande partita e battono meritatamente la squadra di Conte ... msn.com

Il Como travolge il Torino con un clamoroso 6-0 e, in attesa degli altri risultati, mette la freccia superando la Juventus in classifica. Al Sinigaglia è dominio totale dei padroni di casa, che salgono momentaneamente al quinto posto al termine di una serata perfett - facebook.com facebook

Serie A, il #Como travolge il #Torino 6-0: #Fabregas scavalca la Juve al quinto posto x.com