la juve stende 3 0 il napoli a segno david yildiz e kostic

La Juventus ha conquistato una vittoria importante contro il Napoli, con il punteggio di 3-0 allo Stadium. I gol di David, Yildiz e Kostic hanno permesso ai bianconeri di riscattarsi dopo la sconfitta di Cagliari, riavvicinandosi alla vetta della Serie A. Una prestazione solida che conferma la crescita della squadra e il buon momento in campionato.

Allo Stadium, i bianconeri si riscattano dopo il passo falso di Cagliari. TORINO - La Juventus vince e convince nel big match contro il Napoli: successo per 3-0 che rilancia i bianconeri dopo lo scivolone esterno contro il Cagliari e che li porta a -1 proprio dai partenopei nella classifica della Serie A. Tra rivalità e grandi ex, a partire dai due allenatori, Luciano Spalletti e Antonio Conte, all'Allianz Stadium va in scena una partita dal peso specifico molto importante: una prova del nove per i bianconeri dopo settimane di crescita, nonostante il già citato ko in Sardegna, ma un importante test anche per i partenopei, ancora falcidiati dalle assenze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

