La Juventus accelera sul mercato per rafforzare il reparto offensivo, puntando a un vice Yildiz. Tra le opzioni valutate, spicca il profilo del francese Gboho, giovane talento con potenzialità da sviluppare. La società bianco-nera monitora attentamente la situazione, con l’obiettivo di integrare un giocatore che possa contribuire alla rosa nel corso della stagione. Ecco chi è Gboho e quali sono le prospettive del suo possibile trasferimento.

Grandi manovre in casa Juventus per quel che concerne il calciomercato: ecco chi potrebbe essere il vice Yildiz. , Prima En-Nesyri per il ruolo di centravanti e poi un vice Yildiz. Sono queste le priorità della Juventus, che continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di regalare a Spalletti un doppio colpo nel reparto offensivo. Se per il 28enne del Fenerbahce e della Nazionale marocchina siamo ormai in dirittura d’arrivo con gli ultimissimi dettagli da sistemare, la ricerca per un’alternativa al numero 10 della Juve è alle primissime battute. Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it A Torino, però, hanno le idee molto chiare su chi potrebbe essere il sostituto tattico di Yildiz: il prescelto si chiama Gnantin Yann Gboho, classe 2001 di proprietà del Tolosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve accelera per Gboho come vice Yildiz: chi è il francese

Juventus, spunta Gboho: idea per il ruolo di vice YildizLa Juventus valuta un nuovo innesto a centrocampo, considerando Yann Gboho del Tolosa come possibile vice di Kenan Yildiz.

Schade Juve: il vice Yildiz arriva dalla Premier League? Alla scoperta del nuovo candidato per l’attacco, ecco chi èSi torna a parlare di Rincon Schade come possibile sostituto di Yildiz alla Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il punto sul mercato: il Milan accelera per Kostic, Juve-Mingueza a gennaio?; La Juventus accelera per En-Nesyri: c'è l'intesa col Fenerbahce; En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce; Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahçe, le ultime.

La Juventus accelera per En-Nesyri: il ds Ottolini è a Istanbul per chiudereLa Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini. tuttomercatoweb.com

Ultimatum Juve per En-Nesyri: accordo fatto con il Fenerbahçe, attesa la risposta finaleLa Juventus accelera per Youssef En-Nesyri e mette un punto fermo nella trattativa. L’intesa con il Fenerbahçe è già totale: formula e cifre sono state definite e, dal ... tuttojuve.com

LA JUVENTUS ACCELERA PER SENESI Secondo Nicolò Schira, i colloqui tra le parti sono andati a buon fine: sul tavolo c’è un contratto di 4 anni da circa €3 milioni a stagione I bianconeri puntano ad avere il giocatore a parametro zero da luglio #J x.com

LA JUVENTUS ACCELERA PER SENESI Secondo Nicolò Schira, i colloqui tra le parti sono andati a buon fine: sul tavolo c’è un contratto di 4 anni da circa €3 milioni a stagione I bianconeri puntano ad avere il giocatore a parametro zero da luglio … - facebook.com facebook