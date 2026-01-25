Le recenti liste di proscrizione rivolte ai giuristi che intendono votare Sì hanno suscitato attenzione e preoccupazione. Il metodo adottato, definito da alcuni inquietante, evidenzia un clima di tensione e divisione nel settore legale. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di queste iniziative e il loro impatto sul dibattito democratico e sui principi di libertà di pensiero e di opinione.

Le liste di proscrizione del fronte del No sui giuristi che voteranno Sì non sono passate inosservate. Dopo l'articolo pubblicato ieri dal Giornale, sono arrivate le reazioni del centrodestra e del Comitato "Sì riforma". Ma uno dei diretti interessati, Augusto Barbera, ha voluto rilasciare un commento al Giornale: "Esistono i costituzionalisti del No e i costituzionalisti del Sì. Ed è normale. L'importante è che i metodi siano corretti". E le liste di proscrizione non lo sono. Il professor Nicolò Zanon e gli altri fondatori del Comitato scelgono di replicare con un "sorriso". La preoccupazione per l'accaduto però c'è.

© Ilgiornale.it - La gogna del No sui giuristi. "Il metodo? È inquietante"

Missiroli formalizza le dimissioni e passa al contrattacco: "Gogna mediatica, querelerò chi mi ha diffamato sui social"Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha ufficializzato le proprie dimissioni al rientro dalla pausa natalizia, confermando quanto annunciato precedentemente.

