La gestione confusionaria che ha fatto sprofondare nella crisi un’azienda piena di ordini

Una gestione confusa può portare un’azienda, anche con molti ordini, a una crisi finanziaria. Recentemente, sono stati saldati gli stipendi arretrati ai dipendenti, mentre i pagamenti ai fornitori vengono effettuati gradualmente. Questa situazione evidenzia come una cattiva organizzazione possa compromettere la stabilità economica e il regolare funzionamento di un’impresa, anche in presenza di un volume di affari consistente.

Tutti gli stipendi arretrati ai dipendenti sono arrivati, mentre i pagamenti ai fornitori dovrebbero pervenire poco alla volta. La Vigel Spa di Borgaro Torinese sta proseguendo il suo lungo percorso di acquisizione della Mcm di Borgo di Sotto di Vigolzone (e di Roveleto di Cadeo). C’è tutta un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Assegnazione risorse per la gestione delle pratiche pensionistiche a valere dal 1/9/25. Ci sono novità - facebook.com facebook