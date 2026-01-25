La Filarmonica di Pretola nella Basilica di San Pietro I Tortoise al Pavone nell’unica data italiana

La Filarmonica di Pretola si esibirà nella Basilica di San Pietro, offrendo un concerto di grande raffinatezza. Inoltre, i Tortoise si esibiranno al Pavone, in un’unica data italiana. Due eventi musicali a Perugia che, pur diversi tra loro, promettono di arricchire la giornata con momenti di ascolto di qualità.

Tanta musica oggi a Perugia con due concerti che, ognuno nel loro genere, sapranno regalare grandi emozioni al pubblico. Così alle 17 nella Basilica di San Pietro la Filarmonica di Pretola si presenta con il suo tradizionale Concerto dell’Epifania, annullato il 6 gennaio per avverse condizioni meteorologiche e riprende il filo di una una tradizione ultraventennale che ha saputo conquistare il cuore del pubblico perugino, con presenze sempre molto numerose. Quest’anno, il concerto ha come tema il “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni dalla sua composizione, accompagnato da una selezione di brani musicali, in una collaborazione con la Filarmonica “Ciro Scarponi” di Torgiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

