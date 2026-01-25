La domenica in mostra L’evento al Maec

La domenica in mostra al Maec di Cortona propone un ciclo di visite guidate dedicate alla mostra

Un nuovo ciclo di appuntamenti arricchisce l’offerta culturale di Cortona e accompagna il pubblico alla scoperta della mostra " Gli Etruschi in Olanda ": nasce " La domenica in mostra ", un calendario di visite guidate tematiche che unisce divulgazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico locale. L’iniziativa, promossa dal MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, propone incontri settimanali ogni domenica alle ore 11, da oggi al 15 marzo, con percorsi guidati dallo staff dei servizi educativi del museo e dai curatori della mostra. Il programma prevede interventi di studiosi e curatori di rilievo: si parte domani con Patrizia Rocchini e il tema "Seduzione etrusca: collezionisti, viaggiatori e spie tra Cortona e l’Olanda"; domenica 1 febbraio sarà la volta di Paolo Bruschetti con "La riscoperta degli Etruschi dopo il progetto del 1985"; il 15 febbraio Giulio Paolucci affronterà "La collezione Corazzi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Etruschi in Olanda. Visite guidate al Maec ogni domenicaOgni domenica, il Maec di Cortona propone visite guidate dedicate alla mostra

