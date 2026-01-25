La Consar Ravenna subisce la rimonta da Taranto | un solo punto dal match in Puglia

La Consar Ravenna sembrava avviata verso una vittoria a Taranto, con un avvio convincente e due set vinti con buon rendimento in attacco. Tuttavia, la squadra di Valentini ha subito una rimonta nel prosieguo della partita, chiudendo con un solo punto di distanza. Nonostante le ottime prestazioni di Valchinov, Dimitrov e Zlatanov, il risultato finale ha premiato la tenacia degli avversari pugliesi.

Sembrava avere imboccato l'autostrada per la vittoria la Consar a Taranto, Ma dopo i primi due set condotti e giocati benissimo, vinti senza patire più di tanto, con oltre il 60% in attacco, la squadra di Valentini, nonostante i 24 punti e il 56% di Valchinov, e i 18 del duo Dimitrov e Zlatanov.

